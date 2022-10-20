Science: создание гибридного вируса COVID-19 оказалось слишком рискованным

Учёные Бостонского университета провели исследование, в результате которого был выявлен смертоносный вирус. Новый штамм коронавируса включает в себя довольно слабый Омикрон и более сильный вариант, который появился в самом начале пандемии. 80 процентов мышей, которые были заражены новым вирусом, погибли. Об этом сообщила автор научного журнала Джослин Кайзер.

Специалисты раскритиковали эксперимент учёных и назвали его "безумием", поскольку гибрид может выйти за пределы лаборатории. В таком случае по всему миру начнётся смертоносная вспышка заболеваемости, отмечает Кайзер.

Учёные пытались выяснить, почему Омикрон вызывает менее тяжёлое течение болезни. Узнав ответ на этот вопрос, специалисты смогли бы обнаружить новые способы лечения.

"Неожиданностью стало то, что гибридный вирус убил восемь из десяти инфицированных лабораторных мышей, в то время как мыши, заражённые Омикроном, заболели, но не умерли", — объясняет Кайзер в материале для Science.