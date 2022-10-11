Брянская учёная Морозова создаёт аккумуляторы нового поколения

В Брянске молодая учёная Полина Морозова исследует технологии создания новейших аккумуляторов. Как подчеркнули журналисты, работа специалиста позволит создать удобное, надёжное и безопасное устройство.

"Появился прототип калий-ионного аккумулятора", — написали в atas.info.

По информации СМИ, сейчас люди используют в основном литий-ионные аккумуляторы. Для их производства необходимы дорогие материалы. Устройства Морозовой окажутся дешевле аналогов в два раза, отметили в издании.