В Брянске молодая учёная Полина Морозова исследует технологии создания новейших аккумуляторов. Как подчеркнули журналисты, работа специалиста позволит создать удобное, надёжное и безопасное устройство.
"Появился прототип калий-ионного аккумулятора", — написали в atas.info.
По информации СМИ, сейчас люди используют в основном литий-ионные аккумуляторы. Для их производства необходимы дорогие материалы. Устройства Морозовой окажутся дешевле аналогов в два раза, отметили в издании.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.