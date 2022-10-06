Уровень воды в реке Енисей будет поднят искусственным образом. Причиной этого станет увеличенный сброс воды, находящейся на Красноярской ГЭС.
Как пишет prmira.ru, водосброс на гидроэлектростанции будет увеличен с 25 октября, в этот период он составит 900 кубометров в секунду.
Это станет причиной того, что вода в Енисее поднимется почти на метр.
Возросший уровень воды в Енисее позволит судам продолжить свои рейсы по реке, которая в этом году сильно обмелела, обновив в этом плане ранее зафиксированные рекорды.
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