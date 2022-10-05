Химик Муханов о Нобелевской премии по химии: можно получать новые материалы

Кандидат химических наук Евгений Муханов в беседе с Pravda.Ru объяснил, чем значимо открытие, за которую Нобелевскую премию по химии за 2022 год присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалюю.

Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул.

Проректор по стратегическому и инновационному развитию Южного федерального университета Евгений Муханов рассказал, что в последние годы Нобелевская премия присуждается за работы в области биохимии или биомедицины.

Муханов отметил, что открытие химиков США и Дании касается напрямую тонкого органического синтеза, то есть возможности человека создавать новые, ранее несуществующие в природе материалы.

"Сама методика клик-химии позволяет нарабатывать огромные библиотеки новых соединений с новыми свойствами — тех, которых раньше в природе не существовало. И значимость, наверное, именно в этом: это простой доступный лабораторный метод, которым можно получать большие объемы новых материалов, которых раньше не было", — объяснил эксперт.

Учёный признал значимость открытия зарубежных исследователей.

"Считаю, что это прекрасное присуждение премии коллективу исследователей и ученых, которые решили одну из очень сложных проблем…. Клик-химия как достаточно, с одной стороны, простая, но очень комплексная, интересная реакция лежит в её основе: она позволяет решать действительно очень многие практические задачи", — объяснил Муханов.

Кандидат химических наук уверен, что новые возможности получит область фармацевтики.

"Это в хорошем смысле шаг в индустриализацию химического синтеза, то есть то, чтобы сделать его доступным, простым, технологически понятным", — выразил своё мнение Муханов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский является главным претендентом на Нобелевскую премию мира.