Кандидат химических наук Евгений Муханов в беседе с Pravda.Ru объяснил, чем значимо открытие, за которую Нобелевскую премию по химии за 2022 год присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалюю.
Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул.
Проректор по стратегическому и инновационному развитию Южного федерального университета Евгений Муханов рассказал, что в последние годы Нобелевская премия присуждается за работы в области биохимии или биомедицины.
Муханов отметил, что открытие химиков США и Дании касается напрямую тонкого органического синтеза, то есть возможности человека создавать новые, ранее несуществующие в природе материалы.
"Сама методика клик-химии позволяет нарабатывать огромные библиотеки новых соединений с новыми свойствами — тех, которых раньше в природе не существовало. И значимость, наверное, именно в этом: это простой доступный лабораторный метод, которым можно получать большие объемы новых материалов, которых раньше не было", — объяснил эксперт.
Учёный признал значимость открытия зарубежных исследователей.
"Считаю, что это прекрасное присуждение премии коллективу исследователей и ученых, которые решили одну из очень сложных проблем…. Клик-химия как достаточно, с одной стороны, простая, но очень комплексная, интересная реакция лежит в её основе: она позволяет решать действительно очень многие практические задачи", — объяснил Муханов.
Кандидат химических наук уверен, что новые возможности получит область фармацевтики.
"Это в хорошем смысле шаг в индустриализацию химического синтеза, то есть то, чтобы сделать его доступным, простым, технологически понятным", — выразил своё мнение Муханов.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский является главным претендентом на Нобелевскую премию мира.
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