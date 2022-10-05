Американец Шарплесс получил вторую Нобелевскую премию по химии

Пятого октября стало известно, что Нобелевский комитет Королевской академии наградил премией в области химии американцев Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс и датчанина Мортена Мелдал.

В сообщении комитета говорится, что работа, которую ученые проделали в области клик-химии "теперь используется во всем мире для изучения клеток и отслеживания биологических процессов".

Термин "клик-химия" был введен Барри Шарплессом в 2001 году. Данная наука изучает химические реакции, приспособленные для быстрого и надёжного получения химических веществ путем соединения между собой отдельных маленьких элементов.

Для Шарплесса награда будет уже второй по счету — он стал лауреатом Нобелевской премии в 2001-м за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.