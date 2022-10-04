Фёдоров: работа нобелевских лауреатов — основа создания квантовых технологий

Руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра Алексей Фёдоров в беседе с Pravda.Ru положительно оценил решение Нобелевского комитета присудить премию по физике специалистам Алену Аспе, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру.

"Очень значимая, долгожданная премия. Жюри присудило её за фундаментальные исследования в области квантовой физики. Лауреаты прикоснулись к парадоксальным свойствам квантовых систем. До этого такие особенности только предсказывались, много обсуждались", — сказал эксперт.

По его словам, исследование учёных позволяет увидеть необычные характеристики систем во время эксперимента. Также их теперь можно использовать на практике, подчеркнул собеседник издания.

"Все базовые элементы, которые были созданы в ходе исследований, легли в основу современных квантовых технологий по передаче данных, вычислениям, метрологии и сенсорике", — заключил Фёдоров.

Ранее учёные Аспе, Клаузер и Цайлингер получили известную Нобелевскую премию. Об этом написали на официальном сайте комитета.

"Провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, в которых две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены", — заявили представители жюри.