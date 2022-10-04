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"Роскосмос": Россия отправит космонавтов на Луну к 2030 году

Наука

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что к 2030 году Россия будет готова высадить космонавтов на Луну.

"В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов", — сказал Борисов.

В середине июля президент РФ Владимир Путин освободил политика Дмитрия Рогозина от должности руководителя "Роскосмоса". Новым гендиректором госкорпорации стал бывший вице-премьер России Юрий Борисов.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Владимир Губарев
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