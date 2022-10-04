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Космоэксперт: Россия проводила инспекции иностранных спутников

Наука » Экология » Космос

Воздушно-космические силы РФ проводили "эксперименты на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", сообщило Минобороны. Никаких подробностей ведомство не привело.

Космоэксперт: Россия проводила инспекции иностранных спутников

С 2014 года Пентагон много раз выражал опасения по поводу российских боевых космических систем.

  • Военные США считали объект "2014-28E" истребителем спутников,
  • Пентагон называл "Космос-2054" разведчиком, который может и уничтожить, и украсть, и столкнуть с орбиты спутники США,
  • Спецслужбы Америки искали "российские орбитальные спутники-перехватчики (камикадзе)"
  • Силовики США обсуждали российские ракеты для уничтожения спутников с земли или самолётов.

"Что делали, по мнению эксперта, наши ВКС с иностранными спутниками, как и зачем? Если убрать всякие ужасы западных СМИ, то наши спутники — небольшие, они сближались с иностранными спутниками с целью фотосъёмки, наблюдений, прослушивания передач, что-то в этом духе", — рассказал Pravda.Ru научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Это называется "спутник-инспектор". Да, спутник-инспектор может стать спутником-камикадзе или спутником-истребителем. Но, в целом, если смотреть с технико-экономической точки зрения, это менее выгодно, чем использование противоспутникового оружия", — добавил эксперт, пояснив — наблюдение за спутником "с полуметра" менее эффективно, чем аналогичные действия с Земли (если нет необходимости поражения).

Что же касается очередного беспокойства Пентагона после заявления Минобороны РФ, Иван Моисеев отметил — это не беспокойство, это использование темы.

"Такие данные об усилиях и результатах в военной области, особенно такие звучные, как "спутник-инспектор", используются для того, чтобы убедить конгресс США и налогоплательщиков ещё больше платить за развитие космических вооружений", — заключил специалист.

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
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