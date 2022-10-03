Учёный об открытии обладателя Нобелевской премии по медицине: "Познание себя"

Член-корреспондент РАН, директор музея "Кунсткамера" Андрей Головнёв в беседе с Pravda.Ru оценил решение Нобелевского комитета вручить премию по медицине шведскому учёному Сванте Паабо.

"Открытие свидетельствует о многообразии происхождения человека, так называемой полигенетической версии, даёт развёрнутую картину расселения предков людей в том числе по Евразии", — объяснил специалист.

По его словам, антропогенез становится предметом внимания зарубежной научной общественности. Как подчеркнул эксперт, работа Паабо демонстрирует "складывание человечества".

"Это открытие имеет глубокий смысл познания себя, исторического пути своего появления и развития", — заключил собеседник издания.

Ранее на официальном сайте премии сообщили, что шведский специалист получил награду за анализ генетических основ эволюции человека.

"Паабо совершил, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современных людей", — подчеркнули в пресс-релизе.