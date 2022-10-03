На "Роза Хутор" открылся форум "Микроэлектроника-2022"

Главный российский форум отечественной микро- и радиоэлектронной отрасли пройдет на курорте со 2 по 7 октября.

За годы своего стремительного развития форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов и выработки решений в области взаимодействия представителей отечественной микроэлектронной промышленности, научных организаций и профильных регуляторов. Насыщенная программа форума этого года включает в себя традиционное пленарное заседание и 13 научно-технических секций, в рамках которых будут освещены не только новые вызовы и риски, но и перспективы развития разработки и производства электронной продукции в условиях обеспечения технологической независимости.

Из года в год форум "Микроэлектроника" привлекает новых участников — ведущих ученых, крупных игроков отрасли и представителей госструктур. Сегодня это основная коммуникационная площадка страны, которая демонстрирует бизнесу и научному сообществу возможности использования современных технологий, стимулирующих развитие индустрии.

Российский форум "Микроэлектроника" является прямым преемником знаменитых крымских конференций по различным актуальным проблемам микроэлектроники, которые проходили в 1970-80-х годах советской эпохи в Гурзуфе. За два десятилетия этих встреч воспиталось целое поколение высококвалифицированных специалистов в разных областях микроэлектроники, что в итоге позволило в советское время отечественным производителям занять достойное место на мировом рынке. В 2015 году благодаря усилиями ведущих предприятий отрасли удалось возродить славные традиции отечественной микроэлектронной школы, а также профессиональную коммуникационную площадку в виде регулярного форума.

В этом году "Микроэлектроника" проходит на "Роза Хутор", крупнейшем горном курорте страны. В работе форума принимают участие более 500 компаний и свыше 1200 делегатов, среди которых представители органов власти, научных и образовательных учреждений, заказчики продукции ЭКБ, разработчики, эксперты и др. Кроме насыщенной деловой программы они смогут познакомиться с самобытной природой и культурой Западного Кавказа, отправившись в горные походы. Организаторы позаботились об удобстве гостей, подготовив мобильное приложение. С его помощью будет доступно детализированное и актуальное расписание форума, можно будет записаться на экскурсии и узнавать об изменениях через push-уведомления. Благодаря приложению участники смогут ощутить себя частью сообщества — есть возможность общаться с участниками и организаторами, рассказывать о себе и своих профессиональных интересах, просматривать фотографии и делиться ими.

Форум проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Организаторы Форума — АО "НИИМЭ" и АО "НИИМА "Прогресс". Генеральный партнер — Фонд перспективных исследований (ФПИ). Стратегический партнер — Госкорпорация "Росатом". Официальный партнер — АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС". Партнеры форума — передовые компании отрасли.