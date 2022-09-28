На зернистом черно-белом видео видно, как астероид, летящий в космосе, сталкивается с зондом DART, который был запущен ещё в ноябре прошлого года американцами в рамках научного эксперимента.
Это первый случай, когда человечество преднамеренно осуществило подобное столкновение с целью протестировать систему защиты Земли от опасных космических объектов. Зонд NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) столкнулся с астероидом Диморф на скорости 23 500 километров в час в понедельник вечером с целью изменения его орбиты.
Диморф находится на расстоянии 11 миллионов километров от Земли и не представляет для человечества угрозы, но он выступил подопытным кроликом для проведения эксперимента.
"На изображениях LICIACube шлейф того, что оторвалось от поверхности, был весьма впечатляющим", — рассказала AFP Антонелла Баруччи из лаборатории LESIA Парижской обсерватории.
Изучив шлейф, "мы можем начать оценивать плотность материала на поверхности астероида", — сказала она.
В ближайшие дни астрономы всего мира будут работать над тем, чтобы подтвердить, была ли окончательно изменена траектория астероида в результате удара.
Затем в 2026 году на Диморф прибудет миссия Европейского космического агентства "Гера", чтобы обследовать поверхность.
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