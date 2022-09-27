Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Экс-сотрудник Белого дома: молитесь, чтобы Путин спас мир от ядерной войны
Наблюдатель назвал фашизмом возможное введение санкций ЕС за референдумы
Ищенко озвучил сценарии конца Украины: "Поделить между соседями или уничтожить"
Военные ВСУ отступили под Первомайским, бросив БМП и сослуживцев
Желающим уехать из страны россиянам предложили сделать это на яхтах
Коротченко считает, что Лиз Трасс отдала приказ на подрыв "Северного потока"
Приём психоактивных препаратов может привести Зеленского к потере носа
ЕС пригрозил иностранным наблюдателям на референдумах в Донбассе санкциями
Трошев призвал доверять только официальным источникам

Курорт "Роза Хутор" выпустил "Дневник натуралиста-исследователя гор"

Наука

Развитие детского познавательного туризма, популяризация знаний об уникальной природе горного Причерноморья являются приоритетными задачами повестки устойчивого развития курорта. В числе его экскурсионных программ с 2017 года важное место занимают научно-просветительские практикумы для школьников. За прошедшие пять лет более трех тысяч юных гостей прошли обучение в Горной академии "Роза Хутор".

Курорт "Роза Хутор" выпустил "Дневник натуралиста-исследователя гор"

В этом летнем сезоне курорт предпринял новые шаги в развитии этой многолетней практики и выпустил второе издание образовательного пособия "Дневник натуралиста-исследователя гор", которое будет использоваться на занятиях с детьми. В богато иллюстрированной книге в увлекательной форме изложены cведения о ландшафтном и биологическом разнообразии территории и в окрестностей "Роза Хутор", а также об особенностях горной природы Западного Кавказа. Вооружившись этим дневником, юные гости курорта смогут узнать о процессах горообразования, собрать собственную коллекцию горных пород, изучить местные растения и животных. В издании содержатся и задания по пройденному материалу.

Методическую проработку Дневника в первом издании обеспечили специалисты Географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, а второе издание заново переработали и собрали преподаватели бывшей сочинской станции юннатов — муниципального учреждения дополнительного образования для детей "Эколого-биологический центр им. С. Ю. Соколова".

"Мы сохраняем традицию юннатского движения, о возрождении которого сейчас говорят и на правительственном уровне. Поэтому мы с удовольствием приняли участие в создании новых методических материалов для "Роза Хутор", — говорит Елена Мальц, руководитель Эколого-биологического центра.

Она отмечает важность получения на курорте не только теоретических, но и практических знаний и навыков.

"Курорт серьезно и комплексно работает в этом направлении. Сейчас в его распоряжении есть и методическая база, и качественные учебные материалы и соответствующим образом подготовленные гиды, которые могут вместе с детьми отправиться в поход и показать им все, о чем рассказывается в книгах прямо в живой природе", — считает Елена Мальц.

Организацией научно-познавательных практикумов занимается Центр активного отдыха курорта, который в рамках Горной академии для детей предлагает несколько программ. Например, "Горная бродилка" помогает маленьким исследователям узнать много интересного о геологии, ландшафте, горных реках и лесах, растениях и животных, они учатся определять виды деревьев, папоротников, мхов и других растений. В "Школе выживания" юные туристы узнают, как правильно подготовиться к походу, подобрать экипировку, разбить лагерь, развести костер, очистить воду для питья, как вести себя в грозу и многое другое. Есть еще также "Поход колонизация", "Экспедиция", а также программа "Тайная жизнь птиц", в ходе которой детей знакомят с орнитологической фауной региона, учат различать виды птиц, их голоса и сигналы.

По словам руководителя Центра активного отдыха "Роза Хутор" Анны Тигушкиной, на курорте стремятся делать акцент на интересные образовательные форматы, когда ребенок получает яркие впечатления и приобретает полезные навыки, находясь на отдыхе в горах.

"Мы отмечаем рост интереса семейной аудитории к такой форме детского досуга. Для родителей важно, чтобы ребенок мог набираться сил и здоровья на свежем воздухе, общаться с другими детьми и, конечно, узнавать что-то новое. Наши образовательные программы также позволяют с раннего возраста формировать приверженность к такому активному виду отдыха как горный туризм", — отмечает Анна Тигушкина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Популярное
Мир. Новости мира
NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина

Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.

NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Силовые структуры
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Мир. Новости мира
Риттер: после референдумов СВО будет направлена на уничтожение угрозы самой РФ
Мир. Новости мира
Зеленский отдал приказ о новом наступлении ВСУ в ходе заседания Ставки
Любовь Степушова США — главный бенефициар диверсии на газопроводе "Северный поток" Любовь Степушова Анастасия Жукова В Китае запускают массовое производство робокотов Анастасия Жукова Сергей Лебедев Пражская весна была ярко окрашена в цвета НАТО Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Бросивший семью ради украинки Каркадым британец выгнал её через четыре месяца
Силовые структуры
Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР
ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Харькове и Харьковской области
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Харькове и Харьковской области
Последние материалы
ЕС пригрозил иностранным наблюдателям на референдумах в Донбассе санкциями
Трошев призвал доверять только официальным источникам
Козюлин: диверсанты подбирались к трубам "Северных потоков" именно под водой
Баранец: после референдумов Украина и Запад остервенеют
На границе с Грузией подлежащие призыву россияне получают повестки
Курорт "Роза Хутор" выпустил "Дневник натуралиста-исследователя гор"
Семён Слепаков спел песню про спецоперацию на Украине
Der Spiegel: в Берлине допустили, что на "Севером потоке" действовали диверсанты
Путин: проведение СВО и референдумов в Донбассе находятся во главе угла
Омск накрыл первый снег
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников