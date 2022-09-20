Профессор Чумаков считает, что на пост главы РАН нет подходящих кандидатов

20 сентября пост главы РАН занял академик Геннадий Красников. Однако известный профессор Пётр Чумаков полагает, что ни новый президент, ни Дмитрий Маркович — второй академик, претендовавший на эту должность, — не являются достойными кандидатурами на столь высокий пост.

"Академия настолько выродилась, что не могла выбрать из своих рядов более или менее достойного кандидата, который себя зарекомендовал крупными достижениями и который будет способен наладить конструктивный диалог с властью", — сказал Чумаков в беседе с Телеканалом "360".

При этом профессор согласился, что оба академика, бесспорно, являются заслуженными людьми, но при этом не такими, чтобы занять должность президента РАН.

При этом Чумаков признал, что у Красникова должно получиться реализовывать практические цели, а также наладить диалог с властью и защитить академию от "желания реформировать сверху".