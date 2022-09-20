20 сентября пост главы РАН занял академик Геннадий Красников. Однако известный профессор Пётр Чумаков полагает, что ни новый президент, ни Дмитрий Маркович — второй академик, претендовавший на эту должность, — не являются достойными кандидатурами на столь высокий пост.
"Академия настолько выродилась, что не могла выбрать из своих рядов более или менее достойного кандидата, который себя зарекомендовал крупными достижениями и который будет способен наладить конструктивный диалог с властью", — сказал Чумаков в беседе с Телеканалом "360".
При этом профессор согласился, что оба академика, бесспорно, являются заслуженными людьми, но при этом не такими, чтобы занять должность президента РАН.
При этом Чумаков признал, что у Красникова должно получиться реализовывать практические цели, а также наладить диалог с властью и защитить академию от "желания реформировать сверху".
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