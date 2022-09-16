Учёные спорят о чудовище озера Чаны под Новосибирском: плезиозавр или саламандра

Чудовище, обитающее в озере Чаны в Новосибирской области, это не просто легенда или выдумка для привлечения туристов. Это загадочное существо включено в издание "100 великих тайн Сибири", о нём также говорили в эфире передачи Сергея Дружко "Необъяснимо, но факт", пишет atas. info.

Ещё в начале 18 века на озере Чаны стали пропадать люди и домашний скот. С тех пор местные жители уверены, что в этих водах живёт неизвестное чудовище.

Факт остаётся фактом: согласно статистике новосибирского центра ГИМС, с 2007 по 2010 годы на озере Чаны при необъяснимых обстоятельствах погибло 19 человек, среди которых были и местные жители, решившие порыбачить в водоёме, и туристы. Очевидцы отмечали, что во всех случаях озеро было спокойное, а лодка, а которой находился погибший, внезапно переворачивалась "как от удара".

Учёные предполагают, что в Чанах может обитать огромный реликтовый плезиозавр, однако жить он может во втором — подземном — озере, которое находится под основным, попадая в него через разлом.

Однако кто-то считает, что "чановское чудовище" — это мутировавшая и выросшая до гигантских размеров саламандра, которую, тем не менее, пока ещё никто не разглядел.