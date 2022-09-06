Болибок: Институт иммунологии ФМБА РФ разработал новый класс вакцин от аллергии

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявления руководителя Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, согласно которым его эксперты создали вакцину против аллергии.

"Институт иммунологии разработал для России новый класс вакцин, основой которых являются молекулы аллергии или аллергокомпонентов. Пыльца растений, продукты вызывают специальную реакцию организма из-за особых чужеродных белковых молекул. Эти индукторы аллергии формировали не только российские учёные, но и венские", — сказал врач.

По его словам, научные деятели включили в препарат не экстракты, а отдельные молекулы. Как отметил эксперт, сейчас вакцина проходит клинические испытания.

"В качестве аллергена используются молекулы, вызывающие аллергию на пыльцу берёзы, яблоки, груши, сливы, абрикосы, малину. Получается такая композиция", — заключил собеседник издания.

Ранее Скворцова сообщила, что российские специалисты разработали вакцину от повышенной чувствительности организма к какому-либо веществу.

"Пока препарат проявляет себя очень хорошо", — добавила глава ФМБА в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.