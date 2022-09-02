Кнутов: Подлодка "Белгород" может уничтожить авианосец с расстояния в 1 000 км

На вооружении новой подлодки БС-329 "Белгород" буду стоять стратегические глубоководные автономные подводные аппараты "Посейдон", способные нанести удар "Судного дня".

В Пентагоне не зря опасаются новой российской подлодки, заявил директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, новинка способна ликвидировать целую авианосную группу условного противника, а управляемые беспилотники могут спровоцировать цунами и буквально смыть в океан военные базы на территории США.

"Одновременный подрыв нескольких торпед в определённых местах как раз вызывает такое цунами, которое смывает основные военные базы и города, находящиеся на побережье", — рассказал военный эксперт корреспондентам Телеканала "360".

Он уточнил, что субмарина сможет нанести невероятный по силе удар с расстояния в тысячу километров.