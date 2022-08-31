Судно Северного флота обнаружило корабль-мишень на дне Баренцева моря

В результате гидрографических исследований, которые продолжались 50 дней, российские учёные обнаружили два не нанесённых на карты подводных объекта в Баренцевом море.

Отмечается, что один из объектов точно является кораблем-мишенью. Это означит, что ведение морского промысла в этом районе стало более безопасным, отметили в пресс-службе Северного флота.