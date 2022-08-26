"Росатом" намерен разработать газоохлаждаемый реактор для получения водорода

Государственная корпорация "Росатом" намерена воплотить в жизнь проект по получению водорода на высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе.

По словам руководителя направлений науки и инноваций "Росатома" Мирона Боргулёва, реактор планируется создать примерно к 2030-2032 году.

"Это новый тип реактора, охлаждаемый не водой, а гелием в первом контуре", — пояснил он во время форума "Технопром — 2022".

Боргулёв отметил, что такая установка даёт высокотемпературный пар.