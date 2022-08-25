ВЭФ и RAND хотят создать "универсальных солдат", добавляя людям гены рептилий

Западные разработки уже распространяются на природу физических данных человека. Всемирный экономический форум (ВЭФ) и Пентагон всерьез исследуют редактирование генов, чипирование людей и занимаются программами искусственного интеллекта.

Делается это якобы для повышения работоспособности солдат будущего и удобства населения "цивилизованных стран".

В докладе RAND*, подготовленном при поддержке Пентагона, уже описываются технологические возможности улучшения физических данных людей.

Ученые описывают потенциальное "добавление генов рептилий, обеспечивающих способность видеть в инфракрасном диапазоне", а также "создание более сильных, более умных или более приспособленных к экстремальным условиям людей".

Также ставится задача создать "универсального солдата" с увеличением его силы, скорости, выносливости и интеллекта. Другие задачи — снижение потребности во сне и времени реакции. Еще одной целью скромно называется "повышения производительности труда людей", дескать, это выгодно самим людям, а также корпорациям и государствам, в которых они работают и живут.

Добиться таких результатов помогут как генетические модификации, искусственный интеллект, так и устройства, имплантируемые или носимые человеком, которые подключаются к Сети.

А пока Всемирный экономический форум публично призвал правительства, чиновников здравоохранения и "людей всего мира" изучить их "рациональные" аргументы в пользу имплантации чипов в… мозг детей.

Организация Клауса Шваба настаивает на том, что идея имплантации "чипа слежения вашему ребенку" не несет угрозы и является частью естественной эволюции, которую носимые устройства уже претерпели".

В своих прогнозах глобалисты рассчитывают на то, что дети даже вырастут и будут рассматривать имплантированные чипы как "аксессуары", которые в конечном итоге станут "модным предметом".