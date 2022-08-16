Nature Food: из-за ядерной войны между РФ и США погибнут более 5 млрд человек

Результатом полномасштабной ядерной войны между Россией и США стала бы гибель более 5 млрд человек. Такую цифру назвали учёные из США. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food.

По мнению исследователей из Ратгерского университета (штат Нью-Джерси), в результате войны США и их союзников с Россией в атмосферу будет выброшено более 165 млн тонн сажи, что вызовет "ядерную зиму" по всей планете.

Учёные заявили, что после катастрофы возникнет голод, от которого умрут свыше 5 млрд человек. При этом непосредственно от ядерных взрывов погибнут 360 млн человек.

"По нашим оценкам, более 5 млрд человек могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для её предотвращения", — отмечается в статье.

По словам американских учёных, у остальной части населения Земли будет минимальный доступ к пропитанию, а международной торговли не будет.