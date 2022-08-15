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Специалист по безопасности полётов счёл фантастикой идею о виртуальном пилоте

Наука

Эксперт по безопасности полётов Александр Романов оценил идею Минпромторга РФ заменить второго пилота на виртуального помощника. По мнению специалиста, чиновники, которые предложили такой способ сэкономить при эксплуатации бортов, не разбираются в сфере авиации.

"Рассматривают фантастические проекты", — подчеркнул эксперт, слова которого передаёт Телеканал "360".

Вместе с этим собеседник издания сказал, что люди доверяют человеку больше, чем компьютеру. По мнению Романова, пока обычный пилот надёжнее виртуального лётчика. Если инициативу политиков реализуют, при сбое решать проблемы вынужден будет только один сотрудник, добавил специалист.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Владимир Губарев
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