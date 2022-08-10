Обозреватель Питер Сучиу дал прогноз по поводу постановки на вооружение ВС РФ БПЛА С-70 "Охотник" и участия аппарата в боевых действиях.
В статье для издания 19FortyFive Сучиу сообщил, что активное использование беспилотника российской армией начнётся уже зимой 2023 года.
"Работы над беспилотником планировалось завершить к этому месяцу, с целью начать серийное производство в 2023 году. Сообщалось, что серийные поставки в войска должны начаться в 2024 году, но он может пролететь над Украиной — если спецоперация продолжится — в начале следующего года", — написал журналист.
Первый запуск российского тяжёлого БПЛА "Охотник" произошёл в 2019 году.
В мае гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов проинформировал, что беспилотник "Охотник" будет запущен в серийное производство в 2023 году.
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