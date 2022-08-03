Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Министр Линде: Швеция не разместит на своей территории ядерное оружие
Сатановский про визит Пелоси на Тайвань: “Шоу получилось славное!”
В США предрекли крах ВСУ при наступлении на южные регионы Украины
Анпилогов: ВСУ боятся наступления РФ на Днепр, поэтому выжигают Донбасс
Президент Нагорного Карабаха объявил частичную военную мобилизацию
Шахназаров: после приезда в Россию Пугачёва будет спасать репутацию Галкина
Губернатор Подмосковья исключил возможность спасения горящего здания склада Ozon
Эксперт Союза садоводов рассказала, какие овощи и ягоды лучше покупать в августе
The Telegraph: Европу ждут невиданные потрясения и бунты

При выборе радиатора нужно учитывать тип и качество системы отопления дома

Наука

Поговорка "Готовь сани летом" применима и к выбору батареи в дом, несмотря на то, что холодные осенние и зимние вечера ещё далеко.

При выборе радиатора нужно учитывать тип и качество системы отопления дома

Важный параметр здесь — сочетаемость давления в системе отопления дома и давления самого радиатора. Так, если давление в системе отопления высокое, 8-9 атмосфер, отдельные приборы могут его просто не выдержать. В таком случае нужно выбирать алюминиевые радиаторы, рабочее давление которых составляет 16 атмосфер, или биметаллические, которым нипочём и давление в 35 атмосфер, сказал эксперт Сергей Лебедев в интервью с изданием "Вести Подмосковья".

Специалист добавил, что не меньшее значение при выборе отопительного прибора имеет качество воды в домовой системе отопления, а именно водородного показателя. Если речь идёт о центральной системе отопления, это показатель обычно не самый хороший — 8,5pH, в то время как при должной очистке он равняется 7-8pH. Если вода нормально очищается, годится любой радиатор, а если дела с этим обстоят плохо, лучше остановиться на биметаллических радиаторах, в то время как алюминиевые вскоре начнут протекать.

"Если вы планируете подключить радиаторы к системе "умного дома", настроить автоматическую регулировку климата в квартире или управлять им со смартфона, лучше выбрать менее инерционные батареи, например, алюминиевые или биметаллические. Они остывают и нагреваются примерно за полчаса", — добавил Лебедев.

В заключение эксперт посоветовал выбирать радиаторы производителей, которые уже заслужили хорошую репутацию на российском рынке и могут дать гарантию на свои товары.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Владимир Губарев
Популярное
Экономика и бизнес
Германия начала перехватывать у Индии российский СПГ

Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.

Германия начала перехватывать у Индии российский СПГ
Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов
Мир. Новости мира
Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов
Мир. Новости мира
MT: США готовятся к удару сверхзвуковым оружием Китая и России по городам
Общество
На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас Александр Трубин Талибы* в Афганистане: с автоматом в руках мирной жизни не построишь Александр Трубин
Силовые структуры
В Киеве пообещали уничтожить Крымский мост и взять Крым с ходу
Мир. Новости мира
Сенатор Климов: Вашингтон опасается бегства Зеленского с политсцены
Военные эксперты: сражение за Херсон будет масштабным, жертв будет много
Силовые структуры
Военные эксперты: сражение за Херсон будет масштабным, жертв будет много
Последние материалы
Министр Линде: Швеция не разместит на своей территории ядерное оружие
Сатановский про визит Пелоси на Тайвань: “Шоу получилось славное!”
В США предрекли крах ВСУ при наступлении на южные регионы Украины
Анпилогов: ВСУ боятся наступления РФ на Днепр, поэтому выжигают Донбасс
Президент Нагорного Карабаха объявил частичную военную мобилизацию
Шахназаров: после приезда в Россию Пугачёва будет спасать репутацию Галкина
Губернатор Подмосковья исключил возможность спасения горящего здания склада Ozon
Эксперт Союза садоводов рассказала, какие овощи и ягоды лучше покупать в августе
При выборе радиатора нужно учитывать тип и качество системы отопления дома
The Telegraph: Европу ждут невиданные потрясения и бунты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников