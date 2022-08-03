При выборе радиатора нужно учитывать тип и качество системы отопления дома

Поговорка "Готовь сани летом" применима и к выбору батареи в дом, несмотря на то, что холодные осенние и зимние вечера ещё далеко.

Важный параметр здесь — сочетаемость давления в системе отопления дома и давления самого радиатора. Так, если давление в системе отопления высокое, 8-9 атмосфер, отдельные приборы могут его просто не выдержать. В таком случае нужно выбирать алюминиевые радиаторы, рабочее давление которых составляет 16 атмосфер, или биметаллические, которым нипочём и давление в 35 атмосфер, сказал эксперт Сергей Лебедев в интервью с изданием "Вести Подмосковья".

Специалист добавил, что не меньшее значение при выборе отопительного прибора имеет качество воды в домовой системе отопления, а именно водородного показателя. Если речь идёт о центральной системе отопления, это показатель обычно не самый хороший — 8,5pH, в то время как при должной очистке он равняется 7-8pH. Если вода нормально очищается, годится любой радиатор, а если дела с этим обстоят плохо, лучше остановиться на биметаллических радиаторах, в то время как алюминиевые вскоре начнут протекать.

"Если вы планируете подключить радиаторы к системе "умного дома", настроить автоматическую регулировку климата в квартире или управлять им со смартфона, лучше выбрать менее инерционные батареи, например, алюминиевые или биметаллические. Они остывают и нагреваются примерно за полчаса", — добавил Лебедев.

В заключение эксперт посоветовал выбирать радиаторы производителей, которые уже заслужили хорошую репутацию на российском рынке и могут дать гарантию на свои товары.