В Омской области археологи нашли детскую могилу бронзового века

Окончание полевого сезона археологов на кургане Новопокровка-Х в Горьковском районе Омской области было отмечено ценной находкой. Учёные обнаружили детское погребение с множеством уникальных вещей.

Как рассказал директор музея археологии и этнографии ОмГПУ Максим Грачев, на раскопках часто находят захоронения, но этот курган является поистине щедрым.

Помимо множества керамических сосудов, один из которых, вероятно, являлся курительницей для благовоний, были найдены несколько костяных наконечников стрел, бронзовая пряжка, две бронзовых гривны, бронзовая спиралевидная сережка.

Судя по размеру и форме обнаруженных костей, в кургане Новопокровка-Х были погребены дети, пишет портал gorod55.ru. Согласно выводам учёных, они были из богатой семьи, а значит в следующем сезоне раскопки будут продолжены.