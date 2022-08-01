Биолог: гигантские испанские слизни, обнаруженные в Москве, наносят вред природе

Огромные испанские слизни, которых находят в Москве, не опасны для людей, однако могут нанести большой ущерб природе. Об этом сообщил биолог Михаил Воробьёв.

Специалист отметил, что слизни из-за своего большого размера (они величиной схожи с ладонью человека) много едят, ничем при этом не брезгуя, наподобие саранчи.

"Даже были случаи нападения испанских слизней на птенцов. Они заползают в гнезда и жуют их. Вот такие неприятные вещи", — уточнил биолог в беседе с "Москвой 24".

Воробьёв отметил, что размножению испанских слизней ничего не мешает, потому что их в наших широтах никто не ест, даже птицы, из-за содержащихся в насекомых ядовитых веществ.

Биолог предположил, что испанские слизни попали в Россию случайно, с фруктами или семенами.

"Может, какие-то заболевания они и переносят, но не думаю, что люди плотно контактируют с ними. Вряд ли кто-то захочет поиграть с ними или съесть. Так что если в руки их не брать, то они не представляют угрозы", — добавил агроном.

Эксперт отметил, что единственный способ уничтожить слизней в случае обнаружения на приусадебном участке — собрать и раздавить. Если делать этого не хочется, можно прибегнуть к помощи моллюскоцидов — препаратов для избавления от моллюсков, которые подходят и для испанских слизней.