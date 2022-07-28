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Эксперт Кулешов: нейросеть научилась писать посты, но до литературы ей далеко

Наука

Нейросети стремительно завоёвывают популярность в блогерстве, рекламе и PR как инструмент генерации текста, рассказал в беседе с Pravda.Ru директор АНО "Лаборатория "Сенсор-Тех" Денис Кулешов. Однако до серьёзной литературы искусственному интеллекту ещё далеко.

Компьютер
 

Как подчеркнул эксперт, несомненно, система генерации текстов совершенствуется, но в большинстве своём алгоритм работает исходя из заданных тегов и слов. Для небольшого поста в Сети этого достаточно, а вот с объёмными работами может выйти конфуз.

"Если этот текст показать вашему другу, знакомому, он его прочтёт, и если у него нет никакой экспертизы в этой теме, он подумает, что это правда, хотя на самом деле нейросеть просто возьмёт и этот текст очень быстро придумает из своей такой нейронной головы", — пояснил Кулешов.

Как подчеркнул собеседник, нейросеть не может писать действительно полезные вещи.

Кроме того, хромает у системы и фактчекинг.

"Если начать проверять, там можно найти миллиард ошибок и фактических неточностей, потому что алгоритм это всё возьмёт из большой базы, на котором он обучался. И он просто решает задачи не писать текст, не описывать какое-то событие, он решает задачу просто сформировать кусок текста", — рассказал эксперт.

Впрочем, прогресс не стоит на месте и, по словам Кулешова, разработчикам необходимо решить две важные задачи, чтобы вывести "генератор" текстов на новый уровень:

  • научить анализировать информацию,
  • проверять факты.

Нейросеть же, в свою очередь, ищет похожие сообщения, новости или предложения в Сети и "додумывает" сама, что разительно отличается от того, что и как пишет живой человек.

"Если автор и журналист пытается преподнести свою мысль в текст для читателей, нейросеть просто пытается сделать так, чтобы читатель не понял, что это сделано компьютером", — резюмировал Кулешов.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Владимир Губарев
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