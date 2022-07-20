Глава Гидрометцентра: в России за последние 30 лет значительно потеплело

Климат на территории России за последние десятилетия заметно поменялся в сторону потепления. Об этом рассказала глава Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик в беседе с Om1.ru.

По словам специалиста, изменения климата заметны на всей территории РФ, и в Москве, и в Новосибирске. При этом самое значительное потепление фиксируется весной.

Начиная с 1 июля синоптики руководствуются в своей работе новыми климатическими нормами, которые были выведены с 1991 по 2020 годы. Теперь у экспертов есть возможность сравнить погодные условия за указанный период и предыдущего, который длился с 1971 по 2000 годы.

"На европейской территории России быстрее увеличивается температура в одни сезоны, у нас — в другие. В Москве за последние 30 лет зимой стало теплее почти на два градуса, а в Новосибирске — весной, на 1,2 градуса", — рассказала Анна Лапчик.

Ранее метеорологи предупреждали, что в августе в Новосибирске жара уйдёт, уступив место прохладе. Ожидается понижение температуры до плюс 12 градусов.