Научный эксперт: учёные сделают ДНК самым объёмным "жёстким диском"

Научный обозреватель Николай Гринько прокомментировал технологию учёных Медицинского института Говарда Хьюза, которая позволяет отправлять текст в молекулы ДНК.

По словам специалиста, благодаря этой кислоте можно сохранить большой объём данных. В один грамм ДНК "вместится" 215 миллионов ГБ сведений, сказал эксперт.

"Если использовать её (кислоту. — Прим. ред.) в качестве накопителя, то весь доступный сегодня интернет можно будет "упаковать" в коробку из-под обуви", — написал Гринько, передаёт Москва 24.

Также собеседник издания обратил внимание на способность ДНК хранить информацию миллион лет. При этом диск Blu-Ray, например, функционирует всего несколько десятилетий, отметил специалист.