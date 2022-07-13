Астрофизик рассказал, как наблюдать за суперлунием 13 июля

Астрофизик Сергей Богачёв рассказал корреспонденту Pravda.Ru, что такое суперлуние, которое в 2022 году наступит 13 июля.

Учёный объяснил, что за красивым словом "суперлуние" стоит достаточно простое явление.

"Луна из-за своей орбиты то ближе, то дальше от Земли находится. И по этой причине иногда она подходит к Земле особенно близко. Соответственно, на небе имеет наибольшие размеры из-за близости к Земле. Именно такие моменты называются суперлуниями. Они совпадают, как правило, с полнолунием, когда полная Луна. Обычно проходит раз в год. В этом году таких было два. Было предыдущее 14 июня и вот сейчас 13 июля", — рассказал Богачёв.

Эксперт добавил, что сегодняшний день, 13 июля — идеальный день для того, чтобы увидеть Луну в максимальном размере, в хорошей видимости, со всеми её мелкими деталями, которые в другие дни разглядеть не получится.

Богачёв отметил, что в суперлуние влияние Луны на Землю, как и в другие дни, исключительно приливное — сегодня ожидаются особенно высокие приливы, максимальная высота приливных волн.

А вот на цвет Луны суперлуние никак не влияет, добавил астрофизик. Для смотрящих на Луну людей её цвет определяется в основном свойствами атмосферы Земли. И если она прозрачная, как сейчас, то и Луна выглядит яркой, насыщенно-жёлтой. А когда земная атмосфера пыльная, наш естественный спутник может казаться красным.