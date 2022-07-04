Ихтиолог рассказал о поведении при встрече с акулой: двигаться к берегу

Человеку, оказавшемуся в воде, сложно защититься от возможного нападения акулы. Такое мнение высказал ихтиолог Кирилл Кузищин.

Эксперт отметил, что на мелководье у купающегося есть хоть какой-то шанс спастись от нападения морского хищника.

"Когда человек на мелководье, акулу увидеть можно. Совершенно естественно, как только увидел плавник, тут же выбираться на берег. Это мелкая вода. Здесь шанс какой-то есть", — сказал эксперт, слова которого приводит LIFE.

Однако если пловец столкнулся с акулой на глубине, шансы на благополучный исход резко уменьшаются, особенно если хищник решил атаковать из глубины.

Человек, заметивший акулу, впадает в панику, начинает барахтаться и кричать, но тем самым только привлекает внимание хищника.

Эксперт рассказал, что акула не всегда собирается напасть на человека в воде, хищник может просто покружить вокруг пловца и уплыть обратно в океан. Но в любом случае нужно постараться держаться к акуле лицом, постепенно продвигаясь в сторону берега.

Но для того, чтобы сразиться с желающей напасть акулой, необходима особая подготовка, сила и ловкость, которой большинство людей едва ли обладают, сказал Кузищин.

"Акула в воде — это повелитель океана. Человек в воде — в несвойственной для себя среде. Попробуйте попасть кулаком в глаз акулы, когда она двигается под водой и великолепно маневрирует — это нужно обладать действительно умением и специальной подготовкой", — закончил ихтиолог.