США финансировали "жестокие эксперименты" с кошками в России

Новый законодательный пакет санкций от палаты представителей США.

Здесь приняли поправки к бюджеты США по поводу иностранного финансирования деятельности биолабораторий по всему миру. Под раздачу попали Уханьский институт вирусологи, Россия, Северная Корея и Иран.

"Голосование в палате представителей является последним официальным признанием того, что теория об утечке COVID-19 из исследовательской лаборатории в Ухане — достаточно жизнеспособна, чтобы правительство проголосовало из своего кошелька", — сообщает JustTheNews.

Сообщается также, что одна лаборатория в России на средства американского бюджета участвовала в жестоком эксперименте на кошках.

"Большинство американцев согласны с тем, что налогоплательщиков нельзя заставлять платить белым халатам в иностранных лабораториях за пытки животных в опасных и расточительных экспериментах", — заявил старший вице-президент White Coat Waste Project Джастин Гудман.

То есть, США утверждали и оплачивали ранее в России жестокие эксперименты над кошками, теперь же, в рамках санкций, они перестают такие эксперименты финансировать. Ранее White Coat Waste Project сообщала, что эти эксперименты (здесь и здесь ) оплачивались с 2018 года. И только в 2021-м году США потратили на эти исследования 550 000 долларов!

В 2020 году Национальный институт здравоохранения потратил около 140 миллионов долларов на эксперименты на животных в зарубежных странах. В общей сложности 353 лаборатории в 57 странах мира уполномочены получать средства налогоплательщиков США, включая такие страны, как Китай и Россия. которых правительство США назвало "иностранными противниками".