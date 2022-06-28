Муртазин: Россию отключить от мирового Интернета невозможно

Отключить РФ от мирового интернета невозможно. Тем более, что Россия уже подготовилась к этому сценарию.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков, подчеркнув, что от всемирной сети Россия отгораживаться тоже не намерена.

Но попытки отключить РФ предпринимались с конца февраля, говорит ведущий эксперт "Mobile Research Group" Эльдар Муртазин в интервью Общественной Службе Новостей.

По его словам, такие действия приведут к необратимым последствиям для тех государств, которые это делают.

"Это выстрел себе в ноги", — отметил аналитик.

По его словам, РФ сегодня весьма динамично развивается и входит в ТОП-10 стран по развитию.

"То, что появляется в России, с задержкой в 3-4 года появляется во многих других странах. С этой точки зрения, к сожалению или к радости, им придется проходить деглобализацию, уметь защищать свои инфраструктурные проекты, свои ресурсы. Это то, что делает сегодня Россия", — подытожил Муртазин.

Месяц назад глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что в случае отключения РФ от глобального интернета, к нам поступит трафик из Азии.