На сегодняшний день в Пермском крае проживает 56 учеников общеобразовательных школ, сдавших выпускной экзамен на максимальный балл в 2022 году.
В Кунгуре выпускница лицея №1 Варвара Буторина стала первым мультистобалльником этого года. Школьница набрала сто баллов на ЕГЭ по двум предметам — истории и русскому языку, сообщает properm.ru.
Также лучшие результаты по истории показали три юноши: Фёдор Сентемов (школа №1, Очёр), Даниил Зязев (лицей №4, Пермь) и Вячеслав Ланг (Ныробская школа им. Флоренко), сообщает пресс-служба министерства образования Прикамья.
На данный момент в России состоялись уже семь ЕГЭ. По информации, 56 школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов по одному из предметов, живут в Пермском крае. Помимо этого, 420 школьников набрали 81 и более баллов.
Если выпускник СОШ не согласен с оценками по физике и истории, то он может подать апелляцию не позднее 24 июня.
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