Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Военный эксперт: Украина попросит Россию о перемирии в ноябре
Эксперты ФМБА: марафонские дистанции опасны для неподготовленных бегунов
Район Орехово завален трупами солдат ВСУ в ходе наступления войск РФ и НМ ЛНР
Политолог Носович: Литва может потерять независимость из-за блокады Калининграда
ВС РФ уничтожили склады оружия и боеприпасов ВСУ в Чугуеве Харьковской области
ВСУ придётся воевать с ВС РФ лопатами, но без черенков
Экономист Ведута призвала наращивать производство для борьбы с инфляцией
В США нервничают из-за возможного присутствия ВС РФ в Никарагуа
Военкор Стешин: ВСУ не резиновые, "лопнут" в августе

Кунгурская выпускница сдала ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов

Наука

На сегодняшний день в Пермском крае проживает 56 учеников общеобразовательных школ, сдавших выпускной экзамен на максимальный балл в 2022 году.

Кунгурская выпускница сдала ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов

В Кунгуре выпускница лицея №1 Варвара Буторина стала первым мультистобалльником этого года. Школьница набрала сто баллов на ЕГЭ по двум предметам — истории и русскому языку, сообщает properm.ru.

Также лучшие результаты по истории показали три юноши: Фёдор Сентемов (школа №1, Очёр), Даниил Зязев (лицей №4, Пермь) и Вячеслав Ланг (Ныробская школа им. Флоренко), сообщает пресс-служба министерства образования Прикамья.

На данный момент в России состоялись уже семь ЕГЭ. По информации, 56 школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов по одному из предметов, живут в Пермском крае. Помимо этого, 420 школьников набрали 81 и более баллов.

Если выпускник СОШ не согласен с оценками по физике и истории, то он может подать апелляцию не позднее 24 июня.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Владимир Губарев
Популярное
Мир. Новости мира
Украина получила от РФ "ответку" за удар по установкам "Черноморнефтегаза"

Уже 20 июня по военным объектам в Одессе прилетела "ответка".

Украина получила от РФ "ответку" за удар по установкам "Черноморнефтегаза"
На Украине мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ ради его безопасности
Силовые структуры
На Украине мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ ради его безопасности
Силовые структуры
Гэв Дон заявил, что пушки ВС РФ не выбивают ВСУ из окопов
Мир. Новости мира
Токаев: Казахстан не обязан кланяться в ноги России
Любовь Степушова Франция выпадает из союза сторонников "поражения России" в СВО Любовь Степушова Александр Артамонов Во Франции обезврежена нацистская группировка, готовившая уничтожение евреев Александр Артамонов Людмила Черткова Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира Людмила Черткова
Силовые структуры
Марочко: боевики ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот"
Евросоюз
"Наша война" против РФ проиграна. Качиньский подал в отставку.
Украинские моряки эвакуируют свои семьи из Одессы из-за начавшейся паники
Мир. Новости мира
Украинские моряки эвакуируют свои семьи из Одессы из-за начавшейся паники
Последние материалы
Кунгурская выпускница сдала ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов
Военный эксперт: Украина попросит Россию о перемирии в ноябре
Эксперты ФМБА: марафонские дистанции опасны для неподготовленных бегунов
Район Орехово завален трупами солдат ВСУ в ходе наступления войск РФ и НМ ЛНР
Политолог Носович: Литва может потерять независимость из-за блокады Калининграда
ВС РФ уничтожили склады оружия и боеприпасов ВСУ в Чугуеве Харьковской области
ВСУ придётся воевать с ВС РФ лопатами, но без черенков
Экономист Ведута призвала наращивать производство для борьбы с инфляцией
В США нервничают из-за возможного присутствия ВС РФ в Никарагуа
Военкор Стешин: ВСУ не резиновые, "лопнут" в августе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников