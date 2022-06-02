Дмитрий Савельев: "Необходимо расширять господдержку точек научного роста"

Президент Владимир Путин назвал науку важным ресурсом социально-экономического развития и укрепления суверенитета России. Как считает депутат Госдумы Дмитрий Савельев, необходимо наращивать прикладные научные исследования, способные дать стране новые возможности в сфере импортозамещения.

— В условиях, когда Запад оказывает беспрецедентное давление на нашу страну, вводя всё новые и новые санкции, основой национальной безопасности должен стать внутренний потенциал российской экономики, перестроенной на основе современных уникальных технологий.

Импортозамещение не должно строиться на стремлении догнать другие государства в каких-то областях: нам требуются оригинальные отечественные технологии, на создании которых и необходимо сконцентрировать все усилия, чтобы придать импульс развитию производств на основе инноваций.

Решающую роль в этом должна сыграть прикладная наука с её конкретными результатами, которая станет одним из локомотивов развития не только экономики, но и социальной среды во многих регионах России.

В качестве примера могу привести новосибирский Академгородок — средоточие кадров практически всех областей науки. Эта многовекторность позволяет обеспечивать выдающиеся научные результаты и влиять на развитие десятков исследовательских институтов на территории от Урала и до Дальнего Востока. Использование такого мощного научного потенциала в прикладных целях способно окупиться стократно, и реальные намётки этого будущего уже видны.

В Новосибирском же наукограде Кольцово ведётся строительство ЦКП "СКИФ", где будет новый источник синхротронного излучения, все исследования с помощью которого так или иначе имеют прикладное значение: от материаловедения — до селекции. Этот инструмент позволит создавать материалы для солнечной энергетики или полимеры и композиты с регулируемыми свойствами — для медицины. В 2019 году на базе механико-математического факультета НГУ открыта Инженерная школа, готовящая исследователей, воплощающих результаты фундаментальных исследований в реальные продукты. Суперкомпьютерный центр "Лаврентьев" будет способствовать решению масштабных задач в области информационных технологий и искусственного интеллекта.

Необходимо значительно расширять государственную поддержку таких точек научного роста, которые способны в кратчайшие сроки давать эффективные результаты и обеспечивать тем самым инновационное будущее страны.