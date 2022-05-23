Генпрокурор штата Колумбия обвинил Цукерберга в утечкке данных

Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин подал в суд на Марка Цукерберга. Он обвиняется в непосредственном участии в принятии решений, которые привели к серьезной утечке данных. Расин утверждает, что Цукерберг "способствовал слабому надзору Facebook за пользовательскими данными и реализации вводящих в заблуждение соглашений о конфиденциальности".

Это, согласно иску, позволило консалтинговой фирме Cambridge Analytica получить личные данные более чем 70 миллионов американцев, в том числе более 340 000 жителей округа Колумбия.

В соответствии с законом о процедурах защиты прав потребителей, который запрещает недобросовестную и вводящую в заблуждение торговую практику, физические лица несут ответственность за действия компании, о которых они знали, контролировали или не смогли остановить.

Расин добивается суда присяжных против Цукерберга. Он хочет, чтобы генеральный директор Meta воздержался от будущих нарушений CPPA и возместил ущерб и возместил гражданские штрафы.

"Это беспрецедентное нарушение безопасности раскрыло личную информацию десятков миллионов американцев, политика Цукерберга в Facebook позволила ввести пользователей в заблуждение относительно масштабов неправомерных действий Facebook. Этот судебный процесс не только оправдан, но и необходим, и он сигнализирует о том, что корпоративные лидеры, включая генеральных директоров, будут нести ответственность за свои действия", — заявили в офисе прокурора.