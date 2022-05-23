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Автор Ольга Лазарева

В Москве наградили лучших молодых ученых

Наука

В Российской академии наук вручили премии правительства Москвы в области науки за 2021 год. Награды и денежные поощрения в размере 2 миллионов рублей получили 50 молодых ученых.

В Москве наградили лучших молодых ученых

"Москва по праву считается городом науки. Здесь сосредоточены 20% всех научных организаций страны, более трети научных кадров. Помимо непосредственно научных исследований и разработок, город уделяет серьезное внимание развитию научной деятельности и популяризации науки. Для этого в столице есть все условия", — заявил руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

Глава образовательного ведомства напомнил, что многие разработки лауреатов премии, которая вручается с 2013 года, доказали свою пользу для столицы, в том числе в сфере медицины и информационных технологий.

"Мы и дальше будем поддерживать науку, реализовывать новые проекты, которые помогут сделать жизнь москвичей еще удобнее и комфортнее", — добавил Молотков.

Премия правительства Москвы молодым ученым вручается в 22 номинациях: 11 в области исследований и 11 в области разработок. На ее получение могут претендовать исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет. С момента учреждения премии было рассмотрено более 5,5 тысячи заявок, а ее лауреатами стали 514 человек. Был создан совет лауреатов Премии правительства Москвы молодым ученым, который вице-президент РАН Алексей Хохлов назвал "большой силой, цветом столичной науки".

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
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