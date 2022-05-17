Баранец "восхитился" гаубицами США без систем наведения для ВСУ: "Браво, браво!"

США поставили Вооружённым силам Украины 89 гаубиц М777, военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец оценил американскую помощь, "восхитившись" отсутствием в комплектации электронных систем наведения.

"Это очень серьезное оружие. Стрельба калибром 155, стрельба на 40 километров. Если бы американцы не сделали такую гадость, они, наверное, не были бы американцами. Вдруг обнаружилось, что электронные системы наводки в комплект поставленных гаубиц не входят", — цитирует его слова "Военное дело".

Военный аналитик посоветовал украинским военным при использовании гаубиц на поле боя производить расчёт среднего арифметического значения и после этого производить выстрел.

"Наводи как в годы Первой мировой. Один снаряд левее, другой правее, бери "вилку", (поправку, — Прим. ред.) смотри в бинокль… Вот вам и американская поставка. Молодцы американцы! Браво, браво!" — не без иронии заключил он.