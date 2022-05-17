IT-эксперт: личные данные пользователей VPN-сервиса может получить его провайдер

Генеральный директор корпорации по разработке систем для защиты от утечек данных Zecurion Алексей Раевский сообщил, что персональная информация пользователя VPN-сервиса может быть доступна провайдеру частной сети.

"Сам VPN-сервис может быть скомпрометирован и станет источником уязвимости. Это значит, что данные, которые передаются с использованием этого VPN-сервиса, становятся доступны провайдеру VPN-сервиса", — предупредил специалист, слова которого приводит URA.RU.

Однако, по словам эксперта, большая часть трафика зашифрована. Также собеседник издания отметил, что использовать сервис VPN для входа в аккаунты соцсетей безопасно. Как заявил Раевский, онлайн-платформы применяют защищённые протоколы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что установил VPN-сервис. Использование этой технологии не запрещали в России, добавил пресс-секретарь президента РФ.