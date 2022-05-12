Борзенко: "Армия РФ применяет гаубицы «Мста-С» для уничтожения скоплений ВСУ"

С начала спецоперация по денацификации и демилитаризации на Украине применялось большое количество различного российского вооружения, однако военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко считает, что на данный момент актуальнее всего применение 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С".

По мнению военного журналиста, это связано с тем, что поражающий фактор разлёта снарядов гораздо выше, чем у малых калибров и позволяет эффективнее уничтожать скопления противника.

"Гаубицы "Мста" были в наличии у армии, просто их особо не применяли, а сейчас мы уничтожаем скопление ВСУ, вот здесь они действенны. Потому что разлет осколков большой, поражающий фактор больше, чем у малых калибров. Так что мы стали применять их", — цитирует эксперта Телеканал "360".

Борзенко отметил, что Украина также применяла гаубицы "Мста-С", однако у них закончились снаряды после того, как армия РФ взяла под свой контроль огромный склад с боеприпасами в Балаклее.

Главред напомнил, что подобный склад с большим запасом данных снарядов находиться в Приднестровье, поэтому украинские власти заинтересованы в конфликте в ПМР.