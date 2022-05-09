Вильфанд рассказал о погоде до конца мая

Май — месяц с самой переменчивой погодой. Солнечные дни часто сменяются дождями и похолоданием. Когда же наконец придёт устойчивое тепло? Какую погоду можно ожидать во второй половине мая: холодные дожди или комфортную температуру 17-20°С? Об этом Pravda.Ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Роман, какой погоды нам ждать во второй половине мая? Когда наконец наступит тепло?

— В последнее время изменчивость погоды увеличивается. Поэтому периоды с аномально тёплыми и холодными температурами, дождливыми и сухими днями повторяются всё чаще. В дальнейшем повторяемость нормальных синоптических ситуаций будет встречаться всё реже, а экстремальных — увеличиваться.

Что касается погоды во второй половине мая — это долгосрочный прогноз, он выпускается в вероятностном виде. Вероятностные прогнозы не любит никто из потребителей:

население,

строители,

дорожники.

В течение первой декады мая погода очень изменчива. Но май — вообще изменчивый месяц. Все хорошо помнят оперную арию о том, что "сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер в мае". Уже в течение этой декады будут и заморозки в Москве, и повышение температуры.

Начиная со второй половины мая прогнозируются дневные температуры в основном в диапазоне 17-20 градусов.

Это нормально: не очень высокая, комфортная температура. Такой температурный фон будет преобладать во второй половине мая, но будут и более прохладные дни.