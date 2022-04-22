В России заявили о технической невозможности отключения GPS

России не грозит отключение GРS, так как это технически невозможно и несёт риски для всех стран мира. Современные самолёты оборудованы собственными навигационными системами и критически не зависят от GPS, заявил в беседе с телеканалом "360" главный редактор ресурса "Авиа.ру" Роман Гусаров.

"Ни о каком отключении GPS речи не идёт, и быть не может. Это технически невозможно", — сказал он.

Гусаров объяснил, что потенциальное отключение даже части спутников на орбите затронет не только Россию, но и соседние государства, в чём не заинтересованы США, которые контролируют систему. Более того, по словам эксперта, GPS не влияет на работу бортовых систем самолёта, а используется лишь как вспомогательная система.

Ранее Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS из-за возможных случаев её "глушения". Как отметил Гусаров, таких фактов пока не зафиксировано, а федеральный регулятор лишь попросил перевозчиков сообщать о подобных сбоях.