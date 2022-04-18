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Автор Ольга Лебедева

Китай пригласил астронавтов из всех стран работать на своей космической станции

Наука

Китай пригласил иностранных астронавтов присоединиться к миссии на борту пекинской космической станции Тяньгун и проводить исследования вместе со своим экипажем.

Китай пригласил астронавтов из всех стран работать на своей космической станции

Выступая в понедельник, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин "готов сотрудничать со всеми странами".

"Китайская космическая станция приглашает иностранных астронавтов проводить исследования в космосе вместе с китайскими тайконавтами, потому что освоение космоса должно быть совместным предприятием с участием всего международного сообщества", - сказал дипломат.

По его словам, международная команда может приступить к работе уже в конце этого года.

Планируется, что космическая станция Tiangong (переводится как "небесный дворец"- Прим.ред), состоящая из трёх модулей, станет "самой большой структурой, построенной и поддерживаемой одной страной на околоземной орбите”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Темы китай космос
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