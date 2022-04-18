Китай пригласил иностранных астронавтов присоединиться к миссии на борту пекинской космической станции Тяньгун и проводить исследования вместе со своим экипажем.
Выступая в понедельник, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин "готов сотрудничать со всеми странами".
"Китайская космическая станция приглашает иностранных астронавтов проводить исследования в космосе вместе с китайскими тайконавтами, потому что освоение космоса должно быть совместным предприятием с участием всего международного сообщества", - сказал дипломат.
По его словам, международная команда может приступить к работе уже в конце этого года.
Планируется, что космическая станция Tiangong (переводится как "небесный дворец"- Прим.ред), состоящая из трёх модулей, станет "самой большой структурой, построенной и поддерживаемой одной страной на околоземной орбите”.
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