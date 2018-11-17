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Источник Правда.Ру

Любовь к музыке и низкая самооценка – показатели высокого уровня интеллекта

Наука

Ученые провели исследование и выяснили, какими общими чертами характера и привычками обладают люди, имеющие высокий уровень интеллекта. Результаты исследования оказались более чем любопытными.

Любовь к музыке и низкая самооценка – показатели высокого уровня интеллекта. 395015.jpeg

Так, оказалось, что любовь к музыке может указывать на высокий уровень интеллекта. Приверженность определенному направлению в музыке, заинтересованность конкретным исполнителем или же музыкальной группой говорит о сформировавшемся вкусе человека, указывают ученые. А дети же, что проявляют интерес к мелодиям, уверены исследователи, имеют способности к изучению точных наук.

Также, что любопытно, старшие дети в семье гораздо чаще оказываются умнее своих младших братьев и сестер. Исследователи подчеркнули, что речь в данном случае не идет о каких-либо генетических или физических отклонениях, ведь в их исследовании принимали участие здоровые и развитые индивиды. С чем связана эта любопытная закономерность, ученые объяснить не смогли.

Людей с высоким уровнем интеллекта также зачастую объединяют любовь к животным и отсутствие переоценки своих собственных возможностей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что социологи составили рейтинг субъектов Российской Федерации согласно средним показателям интеллекта их жителей. Так, оказалось, что "самые умные" россияне живут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омске. В хвосте же рейтинга оказался Кавказ и Ставрополь с Якутией.

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