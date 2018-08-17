Ученые придумали способ борьбы с глобальным потеплением

Исследователи из Университета Трент в Канаде выяснили, что способствует глобальному потеплению на планете земля. По их словам, все дело в повышенном содержании углекислого газа в атмосфере.
Канадские ученые заявили, что знают способ борьбы с катаклизмом. По их мнению, уменьшить процент углекислого газа поможет магнезит. С его помощью специалисты и предлагают бороться с глобальным потеплением.
Магнезит — довольно распространенный минерал. Название его произошло из-за Магнесии, области, где он и был впервые обнаружен.
Загвоздка вот только заключалась в том, что естественный процесс его образования в природе занимает сотни, а то и тысячи лет. Но канадским специалистам удалось решить эту проблему. Они искусственным путем создали минерал за каких-то 72 дня.
Ученые отметили, что тонна магнезита сведет на нет где-то примерно полтонны углекислого газа. Так, ученым из университета Трент осталось только придумать, где хранить столь огромные запасы минерала.
Ранее "Правда.Ру" уже писала об угрозе глобального потепления. Так, климатологи заявили, что буквально в ближайшие несколько лет человечество уже начнет в полной мере испытывать на себе все "прелести" катаклизма. По их словам, в скором времени планету Земля настигнут аномальная жара и теплые зимы.
Читайте также:
Глобальное потепление — страшилка для слабонервных
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперты склоняются к мысли, что мир вступает в эпоху глобальных, непредсказуемых и смертоносных событий. Будут рушиться биржи, карьеры, религии и страны.
Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Почему химическое оружие все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? Насколько применение химоружия масштабно в реальности? Как работает Организация по запрещению химического оружия и насколько она политизирована? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.