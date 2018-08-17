Ученые придумали способ борьбы с глобальным потеплением

Исследователи из Университета Трент в Канаде выяснили, что способствует глобальному потеплению на планете земля. По их словам, все дело в повышенном содержании углекислого газа в атмосфере.

Канадские ученые заявили, что знают способ борьбы с катаклизмом. По их мнению, уменьшить процент углекислого газа поможет магнезит. С его помощью специалисты и предлагают бороться с глобальным потеплением.

Магнезит — довольно распространенный минерал. Название его произошло из-за Магнесии, области, где он и был впервые обнаружен.

Загвоздка вот только заключалась в том, что естественный процесс его образования в природе занимает сотни, а то и тысячи лет. Но канадским специалистам удалось решить эту проблему. Они искусственным путем создали минерал за каких-то 72 дня.

Ученые отметили, что тонна магнезита сведет на нет где-то примерно полтонны углекислого газа. Так, ученым из университета Трент осталось только придумать, где хранить столь огромные запасы минерала.

Ранее "Правда.Ру" уже писала об угрозе глобального потепления. Так, климатологи заявили, что буквально в ближайшие несколько лет человечество уже начнет в полной мере испытывать на себе все "прелести" катаклизма. По их словам, в скором времени планету Земля настигнут аномальная жара и теплые зимы.

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