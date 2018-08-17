В России создадут истребитель для полетов в космосе

В России разработают истребитель-перехватчик пятого поколения МиГ-41, который сможет выполнять задачи в космосе. Работы ведет самолетостроительная корпорация "МиГ", отмечает "Интерфакс", ссылаясь на главу компании Илью Тарасенко.

Он отметил, что корпорация давно работает над проектом, планируется, что в скором времени его представят общественности.

Год назад гендиректор авиастроительной компании отметил, что "МиГ" трудится над многообещающим авиационным комплексом дальнего перехвата (ПАК ДП МиГ-41). Это происходило по личной инициативе, а после планировалось подписать контракт в Министерством обороны.

Тарасенко пояснил, что корпорация самостоятельно работает над самолетом дальнего перехвата. После этого "МиГу" будет что предложить заказчику. Кроме того, МиГ-31 скоро морально устареет, в ближайшее десятилетие ему понадобится замена.

Ранее "Правда.Ру" писала, что МиГ-41 — это проект тяжелого истребителя-перехватчика, который в будущем заменит МиГ-31. Эту перспективную машину уже давно называют "самым закрытым проектом российской оборонки".

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