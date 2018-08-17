Ученые из Севастополя научились превращать взрывчатку в удобрения

Севастопольские ученые разработали уникальный способ утилизации боеприпасов. В том числе — тротила и гексогена. По их словам, все проще простого — необходимо лишь предоставить всю работы бактериям.
Исследователям удалось обнаружить набор микроорганизмов, что способны перерабатывать подобные вещества. Боеприпас с удаленным взрывателем помещают в специальный бассейн, где бактерии и принимаются за дело. По словам ученых из Севастополя, весь процесс занимает примерно около двух недель. Они утверждают, что получаемый в итоге материал невозможно никак подорвать. Он классифицируется как четвертый класс опасности по международной классификации. То есть абсолютно безопасен.
К тому же, утверждают они, из него получается прекрасное удобрение. Для этого полученный материал необходимо засеять вермикультурой и подождать некоторое время.
Данная технология поможет отказаться от экологически вредного подрыва подлежащих утилизации взрывчатых веществ или их энергоемкой и нецелесообразной промышленной переработки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во Вселенной существует огромное количество планет, как две капли воды похожих на планету Земля. Это говорит о том, что у людей большие шансы выйти на контакт с внеземной цивилизацией.
Фото: Fotodom. ru
Читайте также:
Восемь самых популярных лженаук
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперты склоняются к мысли, что мир вступает в эпоху глобальных, непредсказуемых и смертоносных событий. Будут рушиться биржи, карьеры, религии и страны.
Скупавший "левые" партии и метавшийся между "левым" и "правым" поворотами олигарх Ходорковский ставит на леваков, которые с удовольствием его расстреляли бы...
Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Почему химическое оружие все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? Насколько применение химоружия масштабно в реальности? Как работает Организация по запрещению химического оружия и насколько она политизирована? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.