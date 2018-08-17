Ученые из Севастополя научились превращать взрывчатку в удобрения

Севастопольские ученые разработали уникальный способ утилизации боеприпасов. В том числе — тротила и гексогена. По их словам, все проще простого — необходимо лишь предоставить всю работы бактериям.

Исследователям удалось обнаружить набор микроорганизмов, что способны перерабатывать подобные вещества. Боеприпас с удаленным взрывателем помещают в специальный бассейн, где бактерии и принимаются за дело. По словам ученых из Севастополя, весь процесс занимает примерно около двух недель. Они утверждают, что получаемый в итоге материал невозможно никак подорвать. Он классифицируется как четвертый класс опасности по международной классификации. То есть абсолютно безопасен.

К тому же, утверждают они, из него получается прекрасное удобрение. Для этого полученный материал необходимо засеять вермикультурой и подождать некоторое время.

Данная технология поможет отказаться от экологически вредного подрыва подлежащих утилизации взрывчатых веществ или их энергоемкой и нецелесообразной промышленной переработки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во Вселенной существует огромное количество планет, как две капли воды похожих на планету Земля. Это говорит о том, что у людей большие шансы выйти на контакт с внеземной цивилизацией.

Фото: Fotodom. ru

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