Климатологи напугали мир: Землю ждет аномальная жара

По словам исследователей, в ближ

По словам исследователей, в скором времени планету Земля настигнут аномальная жара и теплые зимы. Ученые придерживаются мнения, что это случится буквально в ближайшие несколько лет.

Глобальное потепление, отмечают они, не принесет человечеству ничего хорошего. Землянам стоит приготовиться к экстремальным погодным явлениям, считают исследователи. Например, аномально теплой погоде зимой или же наоборот, холодному лету. А также к многодневным проливным дождям либо засухам.

Климатологи заявляют, что Россия уже встречалась с подобным. По их словам, потоп в Крымске в 2012 году, а также летняя жара 2010 года считаются одними из самых ярких примеров подобных явлений. Дальше же, заверяют специалисты, будет только хуже. Частота подобных явлений будет только расти, утверждают они.

Человечеству, по их словам, грозит серьезная катастрофа. Исследователи уверены, что все это повлечет за собой резкое увеличение смертности — каждый "дополнительный" градус жары летом будет повышать число умерших людей на пять процентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во Вселенной существует огромное количество планет, как две капли воды похожих на планету Земля. Это говорит о том, что у людей большие шансы выйти на контакт с внеземной цивилизацией.

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