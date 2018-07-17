Серебристые облака: не пропустите редкое атмосферное явление

Облака,//Белогривые лошадки... Оказывается, "белогривыми" облака бывают далеко не всегда. Так, сейчас, по сообщению астрономов, пришло время наблюдения серебристых облаков. Явление это редкое, и приходится оно на летний период.

Фото: Pravda.Ru

Заметить такие необычные облака можно летней ночью на фоне темного неба, преимущественно в средних и высоких широтах. Находятся они невысоко над горизонтом, на высоте 3-10 градусов в северной части неба. А образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах 80-90 километрах и освещаются солнцем.

Как объясняют специалисты Московского планетария, для их появления необходимо, чтобы сошлись три фактора: достаточное количество водяного пара, очень низкая (до минус 100 градусов) температура, наличие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллики льда.

До сегодняшнего дня ученые не сошлись во мнении по вопросу происхождения серебристых облаков. Известно, что явление не наблюдалось до 1885 года. Этот факт подтолкнул многих ученых мужей к заключению, что появление таких облаков связано с извержением вулкана Кракатау в Индонезии 27 августа 1883 года, когда в атмосферу было выброшено около 35 миллионов тонн вулканической пыли и огромная масса водяного пара.

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