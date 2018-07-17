Названы главные недостатки МиГ-29

Высокая стоимость модернизации — ключевая проблема российского многоцелевого истребителя МиГ-29. Такую позицию изложили эксперты The National Interest.
Они отметили, что модернизация этой машины нерентабельна, так как приближает его к более новым аналогам Су-27. При этом МиГ-29 уступает им в гидравлической системе управления, кроме того, у анализируемой машины слабее радар, и она вмещает меньше топлива.
Стоит отметить, что за 35 лет производства появилось более 1 600 истребителей МиГ-29. Сейчас это пятая модель по популярности среди "собратьев", она защищает азиатские, латиноамериканские и ближневосточные государства.
Эксперт The National Interest пояснил: большинство старых машин стран Варшавского договора находится у стран, входящих в Североатлантический Альянс. По этой причине машины списываются, лишь Польша поддерживает должное состояние истребителей, так как сама ремонтирует их. Однако и эта страна планирует заменить российскую машину на F-16.
Читайте также:
США скупают советские истребители. Зачем?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Министр иностранных дел Российской Федерации рассказал, зачем Путину нужна встреча с Трампом.
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Встреча президентов США и России дивно взбудоражила общественность - Трампу грозят импичментом, обвиняют в измене и даже требуют "переворота".