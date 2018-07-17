Названы главные недостатки МиГ-29

Высокая стоимость модернизации — ключевая проблема российского многоцелевого истребителя МиГ-29. Такую позицию изложили эксперты The National Interest.

Они отметили, что модернизация этой машины нерентабельна, так как приближает его к более новым аналогам Су-27. При этом МиГ-29 уступает им в гидравлической системе управления, кроме того, у анализируемой машины слабее радар, и она вмещает меньше топлива.

Стоит отметить, что за 35 лет производства появилось более 1 600 истребителей МиГ-29. Сейчас это пятая модель по популярности среди "собратьев", она защищает азиатские, латиноамериканские и ближневосточные государства.

Эксперт The National Interest пояснил: большинство старых машин стран Варшавского договора находится у стран, входящих в Североатлантический Альянс. По этой причине машины списываются, лишь Польша поддерживает должное состояние истребителей, так как сама ремонтирует их. Однако и эта страна планирует заменить российскую машину на F-16.

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