Ученые узнали древнейший рецепт хлеба

Английские ученые узнали самый древний рецепт хлеба — ему более 14 тысяч лет. Это стало возможным благодаря открытиям, сделанным на археологических раскопках в иорданской Черной пустыни.
Там было найдено самое раннее свидетельство кухни, в которой смешивали пищевые продукты. Ранее считалось, что технология приготовления хлеба возникла в Турции более 9 000 лет назад.
Эксперты, проанализировав найденные крошки, установили, что в их составе были
мука дикой пшеницы, ячменя и клубней диких растений, а также вода. Выяснилось, что готовили пищу в камине. По мнению ученых, в выпеченное изделие заворачивали зажаренное мясо.
Кроме того, исследования показали: перед приготовлением хлеба зерна и клубни измельчали, так получалась мука тонкого помола. После этого в смесь наливали воду и ставили выпекать на плоский горячий камень или в горячую золу камина. Ученые сделали предположение, что по форме изделие походило на лепешку, и готовили его по праздникам.
Это открытие позволяет сделать предположение: один из мотивов самостоятельно разводить пшеницу и ячмень был связан с рационом людей.
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